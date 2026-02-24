Pliego de cargos contra maestro de Piedecuesta por supuesto acoso sexual
El docente se refirió de manera inadecuada y con términos de tipo sexual hacía una de sus estudiantes.
Bucaramanga
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente, Bernardo Ardila Herrera, en Piedecuesta, Santander, por presuntas conductas de acoso sexual a una alumna de décimo grado.
El ente disciplinario busca confirmar si el docente de matemáticas, para la vigencia 2022, se refirió de manera inadecuada y con términos de tipo sexual hacía una de sus educandas delante de todos los demás jóvenes en medio de un trabajo en grupo.
Debido a lo anterior, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga busca corroborar si el maestro vulneró el derecho de la menor a ser protegida de cualquier acto que la amenace y a la intimidad.
La autoridad disciplinaria calificó provisionalmente la falta de Ardila Herrera como grave, a título de dolo.
Juan Carlos Ordóñez Bermúdez
Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....