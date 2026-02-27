Ponen en marcha la línea de producción de traviesas para el RegioTram de Occidente

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey destacó la puesta en marcha de la línea de producción de traviesas para el RegioTram de Occidente: la fabricación en sitio de las estructuras de 280 kilos tiene como meta alcanzar las 142.000 unidades.

“En el patio taller El Corzo, en Facatativá donde se realzará el mantenimiento y la operación de los 18 trenes del RegioTram de Occidente, ya está en pleno funcionamiento la línea de producción en serie de traviesas o durmientes, que son las estructuras de concreto que soportan los rieles y garantizan la estabilidad de los coches, dando soporte y resistencia al corredor férreo. Esta fabricación en sitio es única en Colombia, una innovación implementada por este proyecto”, dijo el gobernador.

De acuerdo con el mandatario departamental , cada traviesa pesa 280 kilos, se fabrica en aproximadamente 20 minutos y cumple un proceso de curado de 15 horas.

“Hoy producimos 150 unidades diarias y, a partir de mayo, alcanzaremos una capacidad de 500 traviesas por día. Este ritmo se mantendrá hasta completar las 142.000 necesarias para poder cubrir los 40 kilómetros de longitud que tiene el proyecto en trocha bidireccional”.

Se espera que este primer tren ligero regional de pasajeros del país, mejore la movilidad de los facatativeños y de toda la Sabana Occidente, movilizando más de 140.000 pasajeros al día.

“Así avanzamos con hechos concretos, con producción propia, generación de empleo y altos estándares de calidad que garantizan sistemas innovadores de transporte”, concluyó Rey.