Frustran millonario robo a vehículo de valores en Fontibón: había 4 mil millones de pesos

Uniformados de la Estación de Policía Fontibón lograron la captura de un hombre que presuntamente intentaba robar un vehículo de transporte de valores.

Los hechos se registraron en el barrio Centro Fontibón, cuando personal de seguridad alertó a la patrulla de vigilancia sobre la presencia de unas personas que, al parecer, intentaban sacar el dinero del vehículo.

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Los uniformados observaron a una persona que utilizaba un gato hidráulico con la intención de violentar el automotor, el cual en su interior tenía aproximadamente 4 mil millones de pesos.

Además, en el lugar fue hallada una camioneta en cuyo interior se encontraron elementos como cuerdas, costales de tela y cizallas, entre otros.

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El capturado y el vehículo fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que responda por los hechos que se le atribuyen. Es de anotar que este presunto delincuente presenta anotaciones judiciales por los delitos de secuestro, hurto y porte ilegal de armas de fuego.