En Timbío, Cauca se vivió un toque de queda tras ataque terrorista

Timbío - Cauca

El alcalde de Timbío, Alejandro Muñoz decretó toque de queda desde las 8:00 p.m. de ayer hasta las 5:00 a.m. de hoy tras ataque terrorista de actores armados contra la Policía Nacional en zona rural que alteraron considerablemente el orden público.

La detonación de un poderoso explosivo en el sector de Las Piedras de esta localidad, además de graves afectaciones a la vía internacional Panamericana, dejó a un Policía asesinado, cinco más heridos y 10 civiles lesionados.

Según el mandatario, la medida excepcional buscó prevenir y proteger a la comunidad de nuevos posibles hechos que alteraran la seguridad durante la franja horaria establecida.

Del toque de queda estaban exceptuados el personal de emergencias, salud, organismos de seguridad, servidores públicos y personas con circunstancias de fuerza mayor.

La secretaría de gobierno local y la Policía realizarán vigilancia y control, imponiendo sanciones a infractores según el Código de Convivencia.

Heridos y movilidad

Entre tanto, los lesionados se encuentran recibiendo atención médica en centros asistenciales de Timbío y Popayán, mientras que el Invías trabaja para habilitar el paso completamente en el corredor.

Inicialmente se habilitó un carril, posteriormente el paso de vehículos livianos y se espera que en las próximas horas el tránsito vehicular retorne a la normalidad.