“Estamos trabajando en la reubicación de 1.000 familias”: alcalde de Montería tras inundaciones

Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, dijo que cerca de 1.000 familias requieren reubicación urgente en la ciudad ante el riesgo de futuras inundaciones. El mandatario insistió en un plan de acción que contemplaría soluciones definitivas.

“Estamos trabajando en la reubicación de 1.000 familias (…) Actualmente, tenemos tres lotes: uno en Paz del Norte, otro en Villa Caribe y otro en el Minuto de Dios. Con esos tres lotes podemos reubicar aproximadamente a 580 familias, pero el Ministerio de Vivienda sacó un nuevo decreto que nos permite incorporar suelos, estamos viendo qué suelos podemos incorporar rápidamente para llegar a esas mil familias”, puntualizó el mandatario municipal.

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De acuerdo con lo establecido, en la ciudad se habrían detectado 13 puntos críticos por inundación, once en la zona rural y dos en la urbana. En ese sentido, el alcalde Kerguelén dijo que el plan de acción se habría socializado ante el Gobierno Nacional por un valor cercano a los $500.000 millones.

“La idea es tomar esos barrios y asentamientos en riesgo de inundación, y trasladar a esas personas a los mil lotes disponibles en el mediano plazo. También necesitamos proyectos de transporte para recuperar vías y puentes, contención de puntos críticos en el río Sinú y limpieza de caños. Son proyectos que suman $500.000 millones, sin incluir infraestructura educativa dañada y apoyo al sector productor”, explicó.

“Estamos trabajando en soluciones definitivas: reubicación de personas en riesgo de inundación, no quiero hablar de barrios específicos, pero lo que sí quiero decir es que tenemos que ordenar el territorio alrededor del agua porque este evento va a volver a pasar, no sabemos si en 2 años, si en 5 o en 100 años, pero lo que no puede volver a pasar es que nos tome en la misma situación de vulnerabilidad”, agregó.

Cabe recordar que, las inundaciones registradas desde el pasado primero de febrero en la ciudad de Montería dejaron a más de 20.000 familias damnificadas.