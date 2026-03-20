Alcalde de Montería presenta plan de recuperación por más de $490.000 millones tras inundaciones

Montería

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, presentó el pasado 19 de marzo el plan integral de recuperación y transformación territorial que buscaría superar la emergencia generada por las inundaciones en esta sección del país. El plan se presentó ante el Gobierno Nacional por un valor cercano a los $495.915 millones.

“Este no es solo un plan de recuperación, es una apuesta por transformar a Montería y estar mejor preparados frente al cambio climático. Hoy le estamos diciendo al país que no nos vamos a quedar en la emergencia, sino que vamos a salir fortalecidos”, expresó el alcalde.

El plan respondería a los impactos generados en viviendas, infraestructura, movilidad, servicios públicos y el sector productivo, incrementando la vulnerabilidad de miles de familias en zonas urbanas y rurales.

“Detrás de cada cifra hay una familia que necesita volver a empezar. Este plan está pensado para ellos, para devolverles la tranquilidad, la seguridad y la oportunidad de salir adelante”, agregó el mandatario.

Cuatro frentes:

De acuerdo con la administración municipal, el plan fue distribuido de la siguiente manera: “el sector social, vivienda y territorio con $107.047 millones; transporte e infraestructura con $101.274 millones; el sector productivo y rural con $40.000 millones; y un componente de gestión del riesgo liderado junto a la UNGRD por $247.592 millones”.

“Estamos trabajando de manera articulada con el Gobierno Nacional porque entendemos que este es un reto que nos une. Montería necesita del respaldo institucional para ejecutar soluciones de fondo y eso es lo que hoy estamos estructurando”, afirmó.

Asimismo, se precisó que en materia de vivienda, uno de los ejes principales de la estrategia, se desarrollarán proyectos de reubicación y construcción para familias afectadas o ubicadas en zonas de alto riesgo.

“Vamos a garantizar que las familias que hoy están en riesgo tengan una vivienda digna y segura. No vamos a permitir que vuelvan a vivir con el temor de perderlo todo cada vez que suba el nivel del río”, sostuvo el alcalde.

Entre los proyectos se destacan la Ciudadela Renacer del Sinú con 400 viviendas, el proyecto Minuto de Dios con 96 viviendas y Villa Caribe con 59 soluciones habitacionales.

“A esto se suma el mejoramiento integral de 1.000 viviendas en la Comuna 1, con una inversión cercana a $28.889 millones, orientado a recuperar condiciones óptimas de habitabilidad, seguridad y bienestar para las familias afectadas”, resaltó la administración municipal.

Asimismo, se precisó que “este componente social se complementa con la revisión excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que permitirá actualizar la zonificación de riesgos, incorporar nuevos suelos para reasentamientos y ajustar el modelo de ocupación del territorio en función del agua, incluyendo el río Sinú, humedales y sistemas de drenaje sostenible”.

En el frente de agua potable y saneamiento básico, se invertirían más de $13.861 millones en la construcción de microacueductos rurales con pozos profundos, beneficiando comunidades como Nueva Lucía, Las Palomas, Guasimal, Santa Lucía – La Lucha y Loma Verde, “fortaleciendo así el acceso a servicios esenciales en zonas históricamente vulnerables”.

Frente al componente de infraestructura, “se contemplan intervenciones clave para restablecer la movilidad y garantizar la conectividad del territorio. Se destinarán $45.000 millones para la recuperación y construcción de puentes en zonas rurales afectadas por socavación y pérdida de estructuras, así como más de $56.000 millones para la rehabilitación y construcción de vías”.

Proyectos relevantes:

“Entre los proyectos más relevantes se encuentran la construcción de la vía en placa huella en el corregimiento de Loma Verde, la ejecución de obras hidráulicas en Pueblo Bujo y Morindó, la pavimentación de más de 6,9 kilómetros de vías en Santa Clara y la reconstrucción del tramo vial que conecta Jaraquiel, Martinica y Leticia, severamente afectado por las inundaciones”, informó la administración municipal.

Obras para prevenir el riesgo:

El componente de gestión del riesgo concentraría la mayor inversión: obras estructurales para proteger a la ciudad de futuros eventos climáticos. “Entre estas se destaca la construcción de un terraplén de 6,86 kilómetros en la margen izquierda, diseñado para proteger a la Comuna 1, con una altura mínima de 2,5 metros e incorporación de ciclorruta”.

“Esta es una de las obras más importantes que tendrá Montería en su historia reciente. No solo va a proteger vidas, también va a transformar la relación de la ciudad con el río”, aseguró el alcalde.

“Adicionalmente, se intervendrán puntos críticos sobre el río Sinú, se optimizarán caños, canales y cuerpos de agua, y se ejecutarán obras de control hidráulico para mitigar el riesgo de inundaciones. En total, se han identificado 11 puntos críticos en zona rural y 2 en zona urbana, donde se desarrollarán soluciones técnicas para estabilización de taludes, control de socavación y manejo de flujos hídricos”, puntualizó.

Las inundaciones dejaron más de 20.000 familias damnificadas en la ciudad de Montería.