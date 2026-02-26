El próximo 7 de marzo estaría habilitado el paso por un puente que comunica a Córdoba con Antioquia

Montería

La concesión Ruta al Mar informó el pasado 25 de febrero sobre los avances de los trabajos que buscan habilitar el paso por el puente Trementino II, sector Jalisco, el cual colapsó con la creciente del río Canalete, generada por el paso de un primer frente frío que azotó al departamento de Córdoba desde la noche del 31 de enero de 2026. En ese sentido, se indicó que la ruta estaría habilitada a partir del 7 de marzo del presente año.

“Se han realizado mediciones permanentes del comportamiento de la estructura y del cauce del agua, así como evaluaciones técnicas continuas para monitorear la evolución del daño y definir las mejores alternativas de intervención”, explicó.

“De manera paralela, se adelantan trabajos para la construcción de un paso peatonal provisional, el cual puede garantizar el paso seguro de los peatones. Se estima que, esta estructura esté disponible en aproximadamente diez (10) días”, agregó la Concesión.

Finalmente, sostuvo que “estamos trabajando incansablemente para restablecer un paso vehicular provisional, con diseños de las obras temporales ya definidos y la llegada de más equipos de apoyo (maquinaria amarilla) se iniciaron los trabajos previos de construcción del desvío vehicular en este importante sector, se espera avanzar de manera efectiva para dar paso lo más pronto posible. En cuanto al tránsito vehicular, se mantienen las medidas restrictivas”.

Cabe recordar que, el alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, señaló que este paso es importante para la reactivación económica de su municipio, donde las lluvias atípicas, además de dejar incomunicada a esta jurisdicción, han cobrado la vida de cuatro personas y han dejado sin techo a cientos de familias que hoy requieren atención urgente en la zona que también es turística.