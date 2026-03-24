Capturado un hombre con más de 100 frascos de ketamina en Cali

Un joven de 23 años fue detenido por las autoridades al ser requerido en un puesto de control en el barrio El Piloto, ya que en el interior del vehículo en el que se transportaba le fue encontrado 108 frascos de ketamina, un medicamento de uso clínico y veterinario que es utilizado también para el proceso de elaboración de drogas sintéticas.

El coronel Milton Melo subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, afirmó que, con esta incautación se afectan las estructuras criminales dedicadas al tráfico de este tipo de drogas en la ciudad, ya que la mercancía, estaría valuada en 80 millones de pesos.

“Medicamento de uso exclusivo médico y veterinario que en manos criminales se convierte en el principal insumo de elaboración de sustancias peligrosas como el 2CB o el Tusi. En el procedimiento fue capturado un hombre de 23 años que tenía una medida de detención domiciliaria por porte ilegal de armas de fuego”, recalcó el subcomandante.

El capturado, el vehículo y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de un Fiscal Destacado de Antinarcóticos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.