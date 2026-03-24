Desde el Valle del Cauca se elevan voces de solidaridad tras el accidente aéreo en Putumayo

Además de las manifestaciones de respaldo a las víctimas y sus familias por parte dl alcalde de Cali Alejandro Eder y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, se suman diversas voces, entre ellas líderes políticos, congresistas y representantes de gremios económicos.

Una de las manifestaciones de solidaridad llegó por parte del concejal Roberto Ortiz, quien escribió en redes sociales “¡Qué dolor! Lamentable este siniestro aéreo; una verdadera tragedia para Colombia. Mi solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la institucionalidad de nuestras Fuerzas Militares en este difícil momento”.

Desde el Comité Intergremial del Valle del Cauca, Juan Manuel Sanclemente, su director expresó su profundo pesar por la tragedia.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias con las familias de las víctimas. Reconocemos y valoremos el compromiso, la entrega y el sacrificio de cada miembro de la fuerza pública, cuyo servicio es fundamental para el país y para el suroccidente colombiano. Hoy nos unimos como sociedad en un mensaje de respeto y memoria”, afirmó.

Por otro lado, el senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa también llamó la atención sobre la modernización de la flota aérea de las Fuerzas Militares.

“Colombia no solo enfrenta una situación crítica porque cerca del 50 % de la flota se encuentra fuera de servicio por mantenimiento o porque está obsoleta, sino también porque la que permanece operativa resulta insuficiente para atender las nuevas dinámicas del conflicto, como la guerra híbrida con drones o la creciente necesidad de retomar los bombardeos contra objetivos legítimos”, afirmó el senador Motoa.

Entretanto, en Cali como en todo el país, familiares esperan noticias de sus seres queridos.