Pradera gestiona maquinaria para habilitar vía rural afectada por avalancha

En el municipio requieren una excavadora de oruga de gran capacidad para remover el material que dejó la creciente de una quebrada.

Pradera

Tras la emergencia registrada el pasado 17 de marzo por un vendaval y fuertes lluvias en Pradera, Valle del Cauca, las autoridades avanzan en las gestiones para llevar maquinaria especializada a la zona alta, del corregimiento de Bolo Blanco, donde persisten graves afectaciones en la movilidad y el transporte de alimentos.

De acuerdo con Néstor Cardona, apoyo técnico de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, aunque el municipio ha intervenido con maquinaria disponible como motoniveladora y cargador, en el punto más crítico se requiere una excavadora de oruga de gran capacidad para remover el material que dejó la creciente de una quebrada.

“Se necesita una máquina más grande que el municipio no cuenta con ella y se está haciendo con la gestión con la Secretaría Departamental de Gestión de Riesgo y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con el fin de poder traer la máquina a campo”, explicó el funcionario.

Además, las condiciones del terreno, las vías estrechas y la altura del sector representan un reto adicional para el ingreso de la maquinaria pesada. Por ello, Las autoridades realizarán un recorrido en la zona para identificar los puntos críticos, definir hasta dónde puede ingresar los equipos.

“La idea es que se pueda hacer un recorrido identificando con personal de en campo el tema de los puntos críticos para revisar hasta dónde puede subir la máquina en cama baja y ellos de ahí puedan hacerla llegar hasta el corrimiento, porque es una vía muy estrecha y tiene puntos donde la cama baja no puede girar”, agregó.

Actualmente, la comunidad de sectores como Bolo Blanco y Bolo Azul solo cuenta con paso peatonal, lo que ha dificultado el transporte de productos agrícolas y el abastecimiento.