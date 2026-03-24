Comunidad académica de la Universidad Nacional rechaza estigmatización

La comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia expresa su rechazo frente a prácticas de estigmatización dirigidas contra integrantes de la institución, señalando que estas acciones afectan la dignidad personal, la libertad académica y el adecuado funcionamiento de la vida universitaria.

El pronunciamiento está dirigido al Consejo Superior Universitario y a la sociedad colombiana, con el propósito de defender los principios que sustentan la autonomía académica y la participación democrática dentro de la educación superior pública.

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Rechazo a la estigmatización

Docentes, estudiantes, investigadores y representantes universitarios que han actuado dentro del marco de sus funciones legítimas, han sido objeto de señalamientos públicos, descalificaciones y presiones que buscan cuestionar decisiones adoptadas mediante los procedimientos institucionales establecidos.

De acuerdo con la comunicación, estas conductas resultan incompatibles con los principios democráticos y con lo dispuesto en el Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia, el cual establece las bases normativas para el ejercicio del gobierno universitario y la participación académica.

La comunidad académica advierte que el debate universitario debe desarrollarse basado en el respeto, la deliberación racional y el reconocimiento de la diversidad de pensamiento, evitando prácticas que puedan interpretarse como intimidación, hostigamiento o difamación.

Llamado para garantizar la protección institucional

El pronunciamiento solicita al Consejo Superior Universitario adoptar medidas que garanticen la protección de los integrantes de la comunidad frente a acciones que busquen presionar o afectar el ejercicio legítimo de sus funciones.

Según el documento, la legitimidad de la institucionalidad académica no solo depende del cumplimiento de los procedimientos jurídicos, sino también de la capacidad de la universidad de respaldar a sus miembros cuando enfrentan presiones externas o internas que pretendan sustituir el debate académico por mecanismos de coacción.

La comunidad académica considera que la ausencia de acciones frente a estos hechos podría debilitar la confianza en la autonomía universitaria y en las garantías de quienes asumen responsabilidades de representación y gobierno dentro de la institución.

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Defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra

El comunicado también hace un llamado a la sociedad colombiana y a las comunidades académicas del país a defender la universidad pública como un espacio fundamental para la producción de conocimiento, la formación de ciudadanos y el desarrollo nacional.

La libertad de cátedra, la independencia de criterio y la participación informada en los procesos de gobierno universitario son considerados bienes públicos esenciales para el fortalecimiento de la educación superior en Colombia.

Finalmente, invita a instituciones, organizaciones y ciudadanos comprometidos con la educación superior pública a rechazar cualquier práctica que, bajo la apariencia de inconformidad legítima, busque intimidar, silenciar o excluir a quienes expresan posiciones diferentes dentro del ámbito universitario.