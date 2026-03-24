Capturan a alias “Angelito”, señalado de amputarle tres dedos a menor por negarse a unirse a banda

Un hombre de 25 años, identificado como Ángel Antonio de Alba González, conocido con el alias de “Angelito”, fue capturado en el municipio de Malambo por su presunta responsabilidad en un caso de violencia contra un menor de edad. El procesado era investigado por la Fiscalía del Atlántico por un hecho ocurrido en marzo de 2025 en el barrio El Morrito, donde el joven habría resultado gravemente lesionado tras negarse a ingresar a una estructura criminal conocida como “Los Costeños”.

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Según las autoridades, el menor habría sufrido la amputación de tres dedos de una de sus manos luego de rechazar la propuesta de vincularse a la organización ilegal. La Fiscalía Tercera Local de Malambo recopiló el material probatorio necesario para solicitar la orden de captura, la cual se hizo efectiva durante el fin de semana en medio de un operativo adelantado por las autoridades judiciales.

El caso ha generado preocupación entre la comunidad, debido al incremento de denuncias relacionadas con el reclutamiento de jóvenes por parte de estructuras criminales en el área metropolitana de Barranquilla. De acuerdo con reportes recientes, estas organizaciones estarían instrumentalizando a menores de edad para cometer delitos como sicariato, extorsión y distribución de panfletos intimidatorios.

Ofrecen dinero a jóvenes por entregar panfletos

El padre Cirilo Swinne advirtió que estas bandas estarían ofreciendo sumas de dinero a los jóvenes para vincularlos a actividades ilícitas. Según denunció, los grupos ilegales pagarían hasta 50.000 pesos por repartir panfletos amenazantes y cerca de 200.000 pesos por disparar contra establecimientos comerciales, como tiendas de barrio.

“Los muchachos me dicen que les pagan $50 mil para pegar panfleto, ellos me dicen que le pagan $200 mil si disparan contra una tienda que están extorsionando y me dicen son tantos millones por los muertos”, señaló Swinne.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres de familia y a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de reclutamiento o presión por parte de organizaciones delincuenciales, con el fin de prevenir que más menores sean víctimas de estos hechos violentos y evitar que sean involucrados en actividades criminales.