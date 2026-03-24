Dos muertos y tres heridos deja noche violenta en Repelón

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en un parqueadero

Una noche de violencia se registró en el corregimiento de Rotinet, jurisdicción del municipio de Repelón, sur del Atlántico, donde dos personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas en hechos aislados ocurridos el domingo 22 de marzo.

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El primer caso se presentó hacia las 7:00 de la noche en un sector cercano a la cancha del corregimiento, donde varias personas departían y, en medio de una discusión, se desató una riña que terminó con disparos de escopeta.

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En el hecho murió un joven de 23 años, mientras que tres personas más, de 45, 31 y 29 años, resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial.

Minutos después, en un segundo episodio de violencia, un hombre de 28 años fue asesinado a bala dentro de un establecimiento público.

De acuerdo con testigos, la víctima fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Las autoridades indicaron que ambos hechos son materia de investigación y no estarían relacionados entre sí.

Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, mientras que la Policía adelanta las labores para esclarecer los móviles y dar con los responsables.