Así le fue a Nairo Quintana en la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña 2026. (Photo by Szymon Gruchalski/Getty Images) / Szymon Gruchalski

Se disputó la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña 2026, fracción de 167.4 kilómetros entre Figueres y Banyoles que dejó como ganador al danés Magnus Cort. El corredor del Uno-X venció a sus competidores Noa Isidore y Francesco Busatto con un tiempo de 3H45′28″.

En cuanto a los colombianos, Nairo Quintana llegó con el mismo tiempo de los líderes, al igual que sus compatriotas Santiago Buitrago, Samuel Flórez e Iván Ramiro Sosa. El único en perder tiempo fue Einer Rubio, quien arribó a meta a 1′25″.

Así fue la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña

El gran grupo afrontó un día plácido, con sol, poco viento y una temperatura agradable para recorrer las carreteras gerundenses entre las capitales de las comarcas del Alt Empordà y El Pla de l’Estany.

Como era de esperar, la escapada del día se fraguó en los primeros kilómetros antes del único escollo montañoso de la jornada, el Alt del Purgatori, de tercera categoría. Aun así, se fragmentó y solo Uriarte aguantó el ritmo de los dos Lotto-Intermarché, que a 20 kilómetros de meta dieron un último hachazo dejando atrás al corredor del Kern Pharma, mientras el gran grupo, liderado por los NSN de Vernon, apretaban las tuercas para intentar dar caza a los dos cabeza de carrera antes de la meta.

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El pelotón acabó con las esperanzas de Slock, el último escapado, a 1 kilómetro para el final. Antes, la caída del alemán del Alpecin-Premier Tech Henri Uhlig, que abandonó la carrera, partió en dos el gran grupo con algunos gallos rezagados, que apretaron para no perder segundos a meta.

Con todos los ciclistas agrupados ya en las calles de Banyoles, el portugués del UAE Ivo Oliveira fue el primero en atacar, pero Nielsen fue el más vivo entre los velocistas. Todo ello sin olvidar al francés Dorian Godon, que en la primera etapa superó en un final de ‘photo finish’ a Remco Evenepoel, pero fue finalmente el veterano corredor del Uno-X Mobility, de 33 años, el que se llevó el gato al agua en la meta.

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Clasificación general de la Vuelta a Cataluña