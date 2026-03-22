Este es el palmarés de Nairo Quintana: más de 20 trofeos durante su carrera

Este domingo, 22 de marzo,
el ciclista colombiano Nairo Quintana anunció que, una vez finalizada la temporada, pondrá fin a su carrera deportiva. Lea también: Nairo Quintana se retirará del ciclismo al final de la temporada 2026: anuncio oficial
Quintana, durante una conferencia de prensa realizada en España, declaró que “ha sido un viaje hermoso, con subidas y con bajadas como en el ciclismo”.
“Hoy no hablo de despedida, sino de un nuevo comienzo. Q
uiero seguir construyendo, crear empresas, apoyar el deporte competitivo y también el recreativo y devolverle todo lo que me dio el ciclismo a la gente, a los jóvenes. Quiero que más niños sueñen como yo soñé”, destacó.
El ciclista colombiano recalcó cómo sus triunfos en el deporte no fueron solo de él, sino de todo Colombia: “
Ha habido momentos que han marcado mi vida y la de todo un país. Victorias que no fueron solo mías, sino de Colombia entera y de todo un continente. Cada subida, cada ataque, cada meta cruzada llevan el esfuerzo de ese niño de Boyacá, pero también el corazón de millones de personas que creyeron en mí. Eso es algo que nunca olvidaré”, subrayó. Lea más: Nairo Quintana anunciaría el fin de su carrera deportiva
Finalmente, Nairo agradeció a Movistar —equipo con el que consiguió sus mejores resultados— por las oportunidades que le dieron durante su carrera.
¿Cuántos títulos ganó Nairo Quintana?
Nairo Quintana es uno de los ciclistas
más ganadores en la historia de Colombia con 22 trofeos. Tour de l'Avenir Giro de Emilia Vuelta a Murcia Ruta del Sur Vuelta al País Vasco Vuelta a Burgos Tour de San Luis Giro de Italia Vuelta a Burgos Tirreno Adriático Vuelta a Cataluña Tour de Romandía Vuelta a España Ruta del Sur Vuelta a la Comunidad Valenciana Vuelta a Asturias Tirreno Adriático Tour de la Provenza Tour de los Alpes Marítimos Vuelta a Asturias Tour de la Provenza Tour de los Alpes Marítimos
