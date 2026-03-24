Alertan por falsos mensajes para supuestos beneficios tributarios para adultos mayores en Armenia

Armenia

La advertencia está relacionada con la circulación de mensajes a través de WhatsApp en los que se comparte un enlace para diligenciar supuestos formularios con el fin de acceder al beneficio tributario dirigido a personas mayores de 60 años.

El secretario de hacienda de la ciudad, Yeison Pérez recordó a los adultos mayores interesados en la exención del 50% del impuesto predial no se ha generado formularios digitales para realizar la solicitud correspondiente.

“Informamos desde la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal a todos los armenios, especialmente a los mayores de 60 años que se encuentran interesados en información relacionada con la exención del 50% del impuesto predial unificado para la vigencia 2026 y 2027, que de manera oficial e institucional la Secretaría de Hacienda no ha generado formularios digitales para ser diligenciados ni ha generado formularios o espacios digitales para realizar la solicitud", manifestó.

Añadió: “Andan circulando en redes sociales, especialmente en WhatsApp, un enlace para que los mayores de 60 años diligencien este formulario y puedan acceder a beneficios. Esta información es totalmente falsa. La Secretaría de Hacienda ha informado por diferentes medios que el trámite de solicitud debe ser radicado en la ventanilla única habilitada por la administración municipal en las instalaciones de la alcaldía o a través del correo electrónico oficialmente habilitado para hacerlo. No a través de enlaces de WhatsApp, no a través de otro mecanismo diferente".

Frente a lo anterior envío un llamado a los ciudadanos a no atender este tipo de mensajes, ya que podrían corresponder a intentos de desinformación o posibles fraudes.

Reiteró que el trámite de solicitud debe ser radicado en la ventanilla única habilitada por la administración municipal en las instalaciones de la alcaldía o a través del correo electrónico oficialmente habilitado y no con enlaces por redes sociales.

“Es posible que esta información la estén utilizando personas inescrupulosas para obtener datos y posiblemente generar otras acciones irregulares que no están siendo ni autorizadas ni contempladas por la administración municipal. Entonces, ciudadanos, atención especial, si requieren información de la exención mayores de 60 años, con todo gusto en la Secretaría de Hacienda estamos completamente atentos para poderlos atender y poder digamos que aclarar las inquietudes que ustedes puedan tener al respecto", mencionó.

Advirtió que existe la posibilidad de que esta información que vienen solicitando inescrupulosos sea utilizada para generar otras acciones irregulares que no tienen que ver con la alcaldía.

Recordó a los interesados que el plazo máximo para la presentación de documentos vence el próximo 31 de marzo.