Ojo con las estafas, EDEQ, Quindío alerta, están suplantando la página web para pago de la factura

Armenia

EDEQ Grupo EPM informa a la comunidad que ha identificado y eliminado páginas web fraudulentas que suplantan el sitio oficial de pago de la factura de energía.

Estas páginas falsas son muy parecidas al sitio web oficial de EDEQ y buscan capturar información confidencial de los usuarios, como datos de tarjetas de crédito o débito y contraseñas, con el fin de desviar y apropiarse del dinero de los clientes.

La amenaza persiste, por lo que EDEQ hace un llamado urgente a la ciudadanía para que realice sus pagos únicamente a través de los canales oficiales y extreme las medidas de precaución.

Fernando Albornoz, de comunicaciones de EDEQ, explicó “a los usuarios les reiteramos de utilizar los cCanales oficiales de pago, Ingresar directamente a www.edeq.com.co y hacer clic en el botón “Paga tu factura”.

Inscribir el débito automático bancos Davivienda, Colpatria Realizar el pago en, sedes EDEQ, o realizar el pago directamente desde las APP de entidades del Grupo Aval puntos Facilísimo Agrario Bancolombia y BBVA

Recomendaciones de seguridad

Evitar usar enlaces de pago que aparezcan en motores de búsqueda o mensajes no verificados. Verifique siempre que la dirección web sea la oficial antes de realizar cualquier transacción.

La suplantación de páginas web es una modalidad de fraude cibernético que genera pérdidas económicas y pone en riesgo la confidencialidad de los datos personales y bancarios de los usuarios.

EDEQ reforzó las medidas de ciberseguridad en sus canales digitales; sin embargo, la prevención también depende de que los usuarios accedan únicamente a los sitios web oficiales y validen los enlaces antes de efectuar sus pagos.