Alcalde Galán reaccionó al accidente de avión de la FAC: “estamos listos para apoyar a los heridos”

Accidente de la FAC y Carlos Fernando Galán. Fotos: Captura de video / (Colprensa - Cristian Bayona).

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció a través de su cuenta en la red social X tras el accidente aéreo ocurrido en una zona rural del departamento de Putumayo, que dejó más de 100 uniformados fallecidos.

“Toda nuestra solidaridad con la Fuerza Aereoespacial Colombiana, el Ejército Nacional y con las familias de las víctimas del accidente de un avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo” dice Galan y añade que": “Desde la Alcaldía de Bogotá estamos listos para apoyar a los heridos y a las Fuerzas Militares en lo que sea necesario”.

Al mismo tiempo el alcalde insiste que es momento de apoyar a las Fuerzas Militares. “Cuando las hemos necesitado, siempre han estado para protegernos, hoy nos corresponde a todos en el país apoyarlas. Cuenten con Bogotá”, finaliza.

Por otro lado, el exconcejal Daniel Briceño también se pronunció ante el hecho, “toda mi solidaridad con los miembros de las FFMM y sus familias por el accidente de un avión Hércules en Puerto Leguízamo (Putumayo)”.

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Sin embargo, Briceño insiste que: “El gobierno Petro debe explicarle al país las razones por las que la ejecución presupuestal del fortalecimiento de la FAC se mantiene en 0%”.