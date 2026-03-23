Tras accidente aéreo, Petro pidió acelerar aprobación del Conpes para modernizar capacidad militar

El presidente Gustavo Petro ordenó una reunión urgente con la directora de Planeación, Natalia Irene Molina Posso, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para avanzar en la aprobación del Conpes de compra de armamento.

La decisión se produce tras el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en el municipio de Puerto Leguízamo.

“La directora de Planeación con el ministro de Defensa debe reunirse conmigo para aprobar el Conpes de la compra de armamento comenzando con los antidrones y se financiará con vigencias futuras como proyecto estratégico”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado fue enfático en la urgencia de modernizar las capacidades militares: “No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”.

Petro también insistió en que esta política no es reciente. “La renovación del armamento de las Fuerzas Militares es una decisión de mi presidencia desde hace años”, aseguró, al tiempo que cuestionó retrasos internos: “Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes (...) desde hace un año que lo pedí”.

Incluso advirtió posibles consecuencias: “Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados”.

El presidente detalló que la modernización incluye “antidrones, fusiles hechos en Colombia, vehículos con blindaje nacional, flota estratégica, helicópteros (...) y aviones de carga y tropa de gran tamaño”.

Asimismo, subrayó que estas inversiones deben impactar la economía local: “Las compras militares deben expandir al máximo la agricultura y la industria nacional”.

Sobre el accidente, Petro expresó: “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”.

Finalmente, concluyó con un llamado contra la corrupción: “Persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas”.