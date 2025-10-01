Bajo fachada de concesionario delincuentes estafaron a más de 200 víctimas en Bogotá

Bogotá D.C

Autoridades desmantelaron una banda delincuencial que se dedicó a estafar a más de 200 víctimas. Al menos 7 personas conforman esta organización que se dedica a este delito desde 2019.

“A través de las diferentes redes sociales, contactaban a las víctimas para comprar los vehículos que estaban ofreciendo. Los citaban a sus dependencias y allí les ofrecían un contrato de compraventa donde les entregaban un millón de pesos a cambio de dejar su carro, con unos plazos incumplidos”, indicó el fiscal del caos en la audiencia.

Exactamente 202 personas confiaron sus ahorros y vehículos a un falso concesionario ubicado en el norte de Bogotá, con la intención de adquirir carro. Luego de cerrar el negocio y esperar durante varios meses, las víctimas nunca recibieron el vehículo esperado, los vendedores desaparecieron y el dinero no fue entregado.

“Los convencieron de entregar su vehículo con el supuesto de que les ayudarían a venderlo, y les pidieron un millón de pesos para avanzar en la negociación. Sin embargo, cuando las víctimas solicitaban los recursos o la devolución, no recibían respuesta ni restitución alguna”, indica un informe de la Fiscalía.

Los capturados fueron identificados como Luis Felipe Rodríguez González; y seis de sus señalados colaboradores, Daniela Alejandra Gómez Vargas, Yireth Patricia Avendaño Vásquez, Jonathan Yesid Hernández, Tania Katherine Galeano Gómez, Ángela Julieth Díaz Delgado y Jonathan Ferney Vergara Vergara.

Un fiscal imputó a estas personas por los delitos de estafa agravada en masa, concierto para delinquir y uso de documento falso. Sin embargo, ninguno de los cargos no fueron aceptados.

Rodríguez González, al parecer el líder de la banda criminal, deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario. Los demás integrantes seguirán vinculados a la investigación.