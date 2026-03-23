Inicia la instalación de nuevas graderías en el Metropolitano Roberto Meléndez

La instalación de las nuevas graderías del estadio Metropolitano Roberto Meléndez ya comenzó, un proyecto que ampliará la capacidad del escenario a más de 60.000 personas. Así lo confirmó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, durante la supervisión de la primera tribuna colocada en el estadio.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Las estructuras prefabricadas se están instalando en las zonas oriental, sur y occidental, lo que permitirá que cerca de 17.000 asistentes adicionales disfruten de partidos de fútbol, conciertos y otros grandes eventos.

Más información Barranquilla estrenó BAQTour, su primer bus turístico para recorrer la ciudad

“Esto transformará la experiencia de los asistentes y llevará el Metropolitano a otro nivel”, afirmó Char en su cuenta de X.

Otros frentes en ejecución

Paralelamente, se ejecutan múltiples frentes de obra, incluyendo perfilación del terreno, retiro de silletería antigua, izaje de elementos prefabricados y armado de muros de contención. También se avanza en la construcción del edificio VIP y en trabajos de interiorismo para mejorar la comodidad de los espectadores.

Lea también: Llegó el Capitán: James Rodríguez se unió a la concentración de la Selección Colombia en Orlando

En el sistema de drenaje y la cancha, los trabajos incluyen la instalación de filtros, recolectores, capa de protección y subbase granular, con el objetivo de garantizar un terreno en óptimas condiciones para los próximos eventos.

Con estos avances, el Metropolitano se consolida como uno de los escenarios más grandes de Latinoamérica y estará listo para recibir a un mayor número de espectadores en todos los eventos deportivos y culturales que albergue la ciudad.