Video: Luis Javier Suárez sigue en racha y marca golazo en victoria del Sporting

Luis Javier Suárez está intratable con el Sporting Lisboa. El delantero colombiano se reportó con un golazo en el triunfo del Sporting 1-4 en su visita al Alverca, por la fecha 27 de la Primeira Liga de Portugal.

A los 50 minutos del encuentro, Suárez se hizo presente para recibir un pase filtrado de Hidemasa Morita, controlando el balón sobre el sector izquierdo del campo, para acomodarse en el área y sacar un remate a colocar de pierna derecha, ubicando la pelota al poste de la mano izquierda del arco defendido por André Nogueira.

Este es el gol número 33 de Luis Javier Suárez en la presente temporada con el Sporting Lisboa, 24 de ellos conseguidos en la Primeira Liga de Portugal. Contando sus siete asistencias, el delantero samario ya ha participado en 40 goles a lo largo de la temporada 2025/2026.

Los otros goles del encuentro fueron obra de Pedro Goncalves, con un doblete a los 22 y 86 minutos, y de Geny Catamo, a los 68. Por el local descontó Marezi Marezi, al minuto 83.

Suárez, que recibió una amarilla, fue reemplazado por Rafael Nel, a los 83 minutos. El samario estará viajando a Estados Unidos para unirse a la concentración de la Selección Colombia, que el jueves 26 y el domingo 29, se estará enfrentando a Croacia y Francia, respectivamente.