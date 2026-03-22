“Ha sido un proceso difícil, es un día a la vez”: Diana Ospina reaparece tras un mes de su secuestro

Diana Ospina, la mujer de 46 años que fue víctima de secuestro y paseo millonario tras salir de una discoteca en Bogotá, habló públicamente un mes después de lo ocurrido.

Ospina participó en una actividad liderada por la Alcaldía de Bogotá y la Policía Nacional, a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), llamada: “Un paso adelante contra el secuestro y la extorsión”. Esta iniciativa busca fortalecer la prevención de estos delitos y fomentar la participación ciudadana.

Durante el evento, la mujer agradeció a los ciudadanos, a los medios de comunicación y a las autoridades por el apoyo recibido, y reconoció que ha sido un proceso difícil en el que ha necesitado acompañamiento constante.

“Gracias por traerme a casa sana y salva, por estar ahí. Ha sido un proceso difícil. Estuve acompañada todo el tiempo por el secretario de Salud, la Alcaldía, el alcalde, el Gaula y la Policía Nacional. Aun así, es necesario el apoyo psicológico; es un día a la vez, con paciencia y confianza”, expresó.

Asimismo, Ospina afirmó: “Me siento muy afortunada. Había algo en mi corazón que me decía que volvería a casa, así fuera de manera complicada. Siempre hay que denunciar para que esto no vuelva a pasar; no le puede pasar a nadie más”.