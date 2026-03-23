Se reporta la desaparición de tres personas en el cerro Peña del Alumbre en Cundinamarca

Durante la mañana de este lunes se reportó la desaparición de tres personas en el cerro Peña del Alumbre, ubicado en el municipio de Fómeque, Cundinamarca.

Las personas fueron identificadas como el Hernando Rios, León Trujillo y Alejandro Rodríguez, los últimos son adultos, de contextura delgada y estatura alta. De acuerdo con la descripción entregada, uno de ellos tiene el cabello rojizo y crespo, mientras que el otro tiene el cabello negro.

“Subieron el sábado con la idea de llegar al cerro Peña del Alumbre, durmieron la noche del sábado arriba en el parque, y debía regresar ayer domingo a las dos de la tarde a un punto de encuentro y no regresaron”, cuenta uno de sus familiares.

Ampliar Cerrar

“La ultima comunicación que tuvimos de ellos fue a las ocho de la mañana y sabemos que el guía también se comunicó con su familia, hablaron con nosotros sin ninguna alerta o emergencia”, cuenta.

Según los últimos mensajes enviados a sus familiares, los dos hombres se encontraban en el cerro Peña del Alumbre luego de haber caminado durante aproximadamente tres horas y 39 minutos.

Hasta el momento, las autoridades y organismos de rescate no han reportado su ubicación, por lo que se mantiene la alerta y el llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita dar con su paradero.