Barranquilla tendrá un bus tour: el recorrido incluye varias zonas de la ciudad

Con bus tour, como las grandes ciudades del mundo, Barranquilla ahora tiene una nueva apuesta por el turismo. Así se dio a conocer este viernes.

“Es una manera diferente de ver a Barranquilla. Va a estar a partir de esta tarde a disposición de quienes quieran conocer los diferentes sitios de la ciudad”, manifestó el alcalde Alex Char.

Char dio a como era que el bus contará con más de 45 sillas, y será de dos pisos. Además, la parte de arriba estará sin vidrios, cómo las grandes ciudades del mundo.

El recorrido de este bus tour iniciará en el Gran Malecón del Río y visitará los principales sitios en Barranquilla.

Detalles del bus tour

Su motor con tecnología Euro 6 reduce emisiones contaminantes, en línea con la apuesta de Barranquilla por un modelo de desarrollo sostenible que integra movilidad, turismo y protección ambiental.

Con capacidad para más de 53 pasajeros y sistema de aire acondicionado con ventilación permanente, el vehículo ofrece comodidad y seguridad acordes con los estándares de una ciudad moderna.

¿Qué sitios de Barranquilla recorrerá el bus tour?

El Baq Tour recorrerá escenarios como el Museo a Cielo Abierto, los Callejones del Prado, el Gran Malecón y sus atractivos como la Luna del Río, y el Riobús Karakalí, la ciénaga de Mallorquín, la Ventana de Campeones, la Ventana al Mundo, la Intendencia Fluvial, la Catedral Metropolitana María Reina, entre otros puntos estratégicos que reflejan la transformación cultural y ambiental de Barranquilla.