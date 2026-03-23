Emergencia en corraleja de Campo de la Cruz: colapso de palco deja varios lesionados

Un accidente se registró en el municipio de Campo de la Cruz, en el sur del Atlántico, luego de que un palco colapsara durante una jornada de corralejas en el marco de las fiestas patronales de San José. El hecho ocurrió cuando decenas de asistentes disfrutaban de la programación festiva.

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La situación tuvo lugar en la tarde del domingo, específicamente en el cuarto y último día de actividades. Según versiones iniciales, la estructura, elaborada principalmente en madera, no soportó el peso y terminó cediendo, generando caos entre el público.

Tras el incidente, varias personas resultaron con lesiones de diferente consideración. De inmediato, quienes se encontraban cerca se movilizaron para prestar ayuda mientras llegaban los equipos de atención de emergencias.

Los afectados fueron trasladados al centro de salud del municipio, donde reciben valoración médica. En redes sociales se han difundido imágenes del momento posterior al colapso, en las que se observa la rápida reacción de la comunidad para socorrer a los heridos.