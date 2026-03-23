Autoridades ambientales advierten sobre más de 300 puntos críticos en dos ríos Córdoba

Montería

En diálogo con Caracol Radio, el subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Albeiro Arrieta, alertó sobre más de 300 puntos críticos por erosión e inundación detectados en los ríos Sinú y San Jorge.

Según el funcionario, el paso del frente frío que dejó a más de 200.000 personas damnificadas en el departamento “debilitó los bordes hidráulicos de los ríos”, generando mayor vulnerabilidad en las zonas ribereñas.

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“El departamento de Córdoba tiene tres cuencas principales (ríos Sinú, San Jorge y Canalete), el evento del frente frío fue más intenso en el río Sinú, pero también tenemos dificultades con los ríos Canalete y San Jorge. Solo en el río Sinú tenemos 207 puntos críticos que pueden registrar eventos por inundación o erosión en la temporada de lluvias que apenas está iniciando”, expresó.

Asimismo, indicó que “esperamos dos meses intensos, especialmente abril y mayo, en los cuales los niveles de los ríos van a subir y luego de lo sucedido con el frente frío los bordes hidráulicos de los ríos están debilitados; incluso hemos tenido reporte de pérdidas de banca en varios sectores como Montería, Cereté y San Pelayo”.

Sobre el río San Jorge puntualizó que “tenemos aproximadamente 97 puntos críticos con problemas presentes en municipios como Pueblo Nuevo. Además, tenemos la dificultad de ‘Caregato’ que lleva 4 años largos ingresando agua a las ciénagas de Ayapel y otros complejos de humedales”.

Frente al río Canalete detalló que “es un río corto, pero tiene turbulencias importantes y cuando se crece nos ha generado muchos problemas”.

Finalmente, el funcionario sostuvo que en Córdoba se mantiene activo un Puesto de Mando Unificado para monitorear el comportamiento de ríos de cara las alertas que apuntan a más lluvias en esta sección del país.