Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 mar 2026 Actualizado 21:35

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Una riña entre tres personas terminó con una mujer muerta y otra herida en Medellín

Al parecer, un hombre sostuvo una pelea con las dos mujeres a quienes presuntamente les disparó con arma de fuego en el barrio La Piñuela.

Arma de fuego / Colprensa

Arma de fuego / Colprensa

Medellín

En la madrugada de este lunes se registró un hecho violento en el nororiente de Medellín en el que perdió la vida una joven y otra mujer quedó herida, la cual fue llevada a un centro médico. Un hombre estaría involucrado en la situación.

Según el reporte del caso suministrado por las autoridades, el hecho violento se reportó en el barrio La Piñuela en el nororiente de la capital antioqueña. Al parecer, en medio de una riña, un hombre disparó un arma de fuego contra dos mujeres que estaban en una fiesta. Una de las jóvenes de entre 25 y 30 años murió en un centro médico al que había sido trasladada en un taxi por los vecinos del lugar. No fue identificada. La segunda joven de 25 años tiene una herida en el tórax y se encuentra siendo atendida en un hospital.

El hombre que agredió a las mujeres y que le costó la vida a una de ellas huyó del lugar y es buscado por las autoridades para que responda por este hecho y aclare cuál fue el motivo para dispararles.

Este caso fue reportado a la línea de emergencias 123 de Medellín y al sitio del ataque llegaron al recopilar la información y algunos testigos indicaron que se habría tratado de una riña en una fiesta en la que estaban las dos jóvenes.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir