Una riña entre tres personas terminó con una mujer muerta y otra herida en Medellín

Medellín

En la madrugada de este lunes se registró un hecho violento en el nororiente de Medellín en el que perdió la vida una joven y otra mujer quedó herida, la cual fue llevada a un centro médico. Un hombre estaría involucrado en la situación.

Según el reporte del caso suministrado por las autoridades, el hecho violento se reportó en el barrio La Piñuela en el nororiente de la capital antioqueña. Al parecer, en medio de una riña, un hombre disparó un arma de fuego contra dos mujeres que estaban en una fiesta. Una de las jóvenes de entre 25 y 30 años murió en un centro médico al que había sido trasladada en un taxi por los vecinos del lugar. No fue identificada. La segunda joven de 25 años tiene una herida en el tórax y se encuentra siendo atendida en un hospital.

El hombre que agredió a las mujeres y que le costó la vida a una de ellas huyó del lugar y es buscado por las autoridades para que responda por este hecho y aclare cuál fue el motivo para dispararles.

Este caso fue reportado a la línea de emergencias 123 de Medellín y al sitio del ataque llegaron al recopilar la información y algunos testigos indicaron que se habría tratado de una riña en una fiesta en la que estaban las dos jóvenes.