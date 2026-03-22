Así le fue a David Alonso en el Gran Premio de Brasil del Moto2. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

David Alonso fue quinto en el Gran Premio de Brasil del Moto2, resultado que a-priori sería destacado, de no ser por el hecho de que el piloto colombiano salió desde la segunda casilla, luego de haber brillado en la prueba clasificatoria.

Por otro lado, el español Daniel Holgado (Kalex) supo aguantar los ataques en las vueltas finales de su compatriota Daniel Muñoz (Kalex) y se impuso en el circuito ‘Ayrton Senna’ de Goiania, lo cual le permitió convertirse en nuevo líder de la categoría.

El hasta ahora líder del mundial, el español Manuel ‘Manugas’ González (Kalex), acabó en la tercera posición, tras superar en la última vuelta al también español Alex Escrig (Forward), cuarto, por delante del colombiano Alonso (Kalex), el español Izan Guevara (Boscoscuro) y el italiano Tony Arbolino (Kalex).

Así le fue a David Alonso en el Gran Premio de Brasil del Moto2

El autor de la ‘pole position’, Daniel Holgado (Kalex), se dejó sorprender por sus compatriotas Alex Escrig (Forward) y Daniel Muñoz (Kalex), que partía desde la décima posición y realizó una partida fulgurante,mientras que el colombiano David Alonso (Kalex) se vio relegado a la séptima plaza, mientras el español Alonso López (Kalex) ascendía hasta el cuarto puesto.

Con un ritmo firme en vueltas de 1:21 a cada giro, Daniel Holgado fue abriendo muy poco a poco diferencias respecto a sus rivales, seguido por Daniel Muñoz, Alex Escrig, David Alonso y Manuel González, intentando no perder su estela, aunque en la quinta vuelta Holgado marcó el récord de vuelta rápida con 1:21.920.

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Claro está que no consiguió despegarse de sus rivales y tanto Muñoz, que llegó a Brasil con molestias físicas, como Escrig, Alonso y ‘Manugas’ González se pegaron a él.

En el décimo giro y al ver que David Alonso perdía algo de fuelle, González decidió adelantarlo para intentar volver a enlazar con un trío de cabeza que había conseguido algo de ventaja. En realidad y poco a poco, Holgado consiguió imprimir su mejor ritmo en cabeza de carrera para incrementar la ventaja con autoridad sobre sus perseguidores y sin que Muñoz y Escrig fuesen capaces de igualar su ritmo de vuelta rápida.

En el ecuador de la carrera la ventaja de Daniel Holgado todavía no había llegado al segundo, apenas ocho décimas le separaban de sus perseguidores, por lo que el pupilo de Jorge Martínez ‘Aspar’ no se podía permitir el más mínimo error.

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Eso sí, supo mantener las distancias con su más inmediato perseguidor, que no fue otro que Daniel Muñoz, que se distanció de un Alex Escrig que tuvo que centrar todos sus esfuerzos en ‘aguantar’ los ataques de Manuel González, quien consiguió darle caza en las vueltas finales.

Las vueltas finales vivieron una intensa pelea por mantener el rendimiento de los neumáticos, con un Muñoz acosando a Holgado cada vez desde más cerca, mientras que Alex Escrig intentaba igualmente aguantar las diferencias con González. Por la quinta posición se estableció una bonita pugna entre David Alonso, Izan Guevara y Tony Arbolino, con el campeón del mundo de Moto3 de 2024 imponiendo siempre su ritmo en cabeza del trío.

En la última vuelta Manuel González vio el ‘hueco’ para superar a Alex Escrig y consolidar la tercera posición, mientras vencía Daniel Holgado a Daniel Muñoz, en la segunda posición.

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