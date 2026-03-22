VIDEO | Así fue el cierre de establecimientos nocturnos en Floridablanca: ya son diez sancionados

En Floridablanca, las autoridades reforzaron los operativos nocturnos en diferentes sectores de la ciudad, dejando como resultado el cierre preventivo de diez establecimientos comerciales por incumplir las normas vigentes.

Las acciones, lideradas por la Secretaría del Interior en articulación con la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte y Migración Colombia, se han concentrado en zonas como Santa Ana, La Cumbre y El Carmen, reconocidas por su alta actividad nocturna.

El secretario del interior, Andrés Ardila Pérez, explicó que durante los operativos se verificó el cumplimiento de la documentación exigida por la Ley 1801. “Estamos realizando operativos en establecimientos de comercio revisando la documentación que exige la ley. Los que no cumplen se está dando el cierre por parte de la Policía Nacional y estos procesos pasan a la inspección de policía”, señaló.

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Además de los requisitos legales, las autoridades también supervisan el cumplimiento de los horarios establecidos para el funcionamiento de estos locales: de lunes a miércoles hasta la medianoche, jueves, viernes y sábado hasta las 2:00 de la mañana, y domingos hasta la 1:00 a. m.

Por su parte, la coronel Flor Mariela Rodríguez Ariza destacó que estos operativos hacen parte de una estrategia preventiva. “Venimos articulando el trabajo con la Secretaría del Interior, Migración Colombia y Tránsito, desarrollando planes preventivos que generan tranquilidad en los florideños”, afirmó.

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En la jornada más reciente se registraron tres cierres temporales, completando así diez en lo corrido del mes. El llamado es a los comerciantes y ciudadanos a respetar las normas de convivencia, advirtiendo que los incumplimientos seguirán siendo sancionados con el cierre de los establecimientos.