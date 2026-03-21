Aislamiento en colegio público de Bucaramanga por brote de varicela: cerrado 21 días

Bucaramanga

La Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga ordenó el aislamiento preventivo de una institución educativa pública, tras la detección de un brote de varicela entre sus estudiantes.

La medida, que se extenderá por 21 días, busca evitar la propagación del virus tanto dentro del plantel como en la comunidad. “Tenemos un colegio en donde se presentaron casos de varicela”, señaló la secretaria Gloria Marcela Orduz García, quien explicó que la medida se adoptó en conjunto con directivos y padres de familia para evitar la propagación del virus.

Aunque oficialmente se han notificado tres contagios, la institución reporta al menos nueve posibles casos adicionales que no han sido registrados en el sistema de salud.

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El aislamiento inició el pasado 16 de marzo y se mantendrá hasta el 5 de abril. Durante este periodo, los estudiantes continuarán sus clases de manera virtual para no afectar el calendario académico.

Las autoridades señalaron que los menores afectados, cuyas edades oscilan entre los 5 y 12 años, se encuentran estables y bajo seguimiento médico.

Advirtieron que el riesgo de contagio no solo se limita al entorno escolar, sino que también puede afectar a familiares. “No solamente el riesgo está entre las personas que están alrededor del niño en la institución, sino también a sus familias, adultos mayores o personas inmunosuprimidas que pueden contagiarse”, señaló Gloria Orduz, secretaria de salud.

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La Secretaría de Salud enfatizó que esta medida responde a un enfoque preventivo, ya que, aunque un brote se define cuando más de la mitad de los estudiantes presentan la enfermedad, existen casos subclínicos que pueden facilitar la transmisión sin ser detectados oportunamente.

Vacunación contra la varicela en Bucaramanga

En Bucaramanga adelantan jornadas de vacunación en todos los centros de salud públicos y privados, desde alcaldía municipal adelantan campañas pedagógicas dirigidas a docentes, padres de familia y estudiantes sobre las medidas de prevención.

La secretaria de salud recordó que la varicela presenta síntomas como fiebre, malestar general y lesiones características en la piel, que inician como ampollas con líquido y luego forman costras, etapa en la que aumenta el riesgo de contagio.

Ante estos síntomas reiteraron la importancia del uso del tapabocas y el lavado frecuente de manos, ya que el virus también se transmite por gotas de saliva.