Bus arrolló a peatones en la vía Bucaramanga a Girón: una mujer murió y dos personas están heridas

Un trágico accidente de tránsito se registró en la vía que conecta a Bucaramanga con Girón, donde un bus arrolló a varios peatones que se encontraban en las inmediaciones de una zona de rumba del área metropolitana.

De acuerdo con información de testigos, las víctimas fueron embestidas por un bus de turismo, en circunstancias que aún son materia de investigación. Tras el impacto, tres personas afectadas fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales cercanos.

Lea también: Hallan sin vida a joven desaparecido en el río Lebrija en medio de la temporada de lluvias

Horas después, en información que pudo conocer Caracol Radio, se confirmó la muerte de una mujer debido a la gravedad de las heridas mientras recibía atención médica. En tanto, las otras dos personas permanecen hospitalizadas en estado crítico.

Del hecho, quedaron registrados en video, momentos donde se observa a decenas de ciudadanos tratando de auxiliar los cuerpos que, según expresan, quedaron atrapados bajo las llantas del bus.

Las autoridades, hasta el momento, no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este siniestro vial.