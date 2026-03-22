Salida del rector John Jairo Arboleda es oficial: Consejo Superior de la UdeA aceptó la renuncia

Medellín

Dos meses después de la designación de un rector reemplazante en la Universidad de Antioquia, por parte del Ministerio de Educación, el Consejo Superior Universitario oficializó la renuncia del rector John Jairo Arboleda Céspedes en una sesión extraordinaria.

La Universidad informó que la decisión se produjo tras una nueva carta de Arboleda, enviada el 5 de febrero, en la que manifestó su voluntad “libre, expresa e irrevocable” de dejar el cargo. Esta fue la segunda comunicación presentada por el exrector, luego de que el pasado 16 de enero, el CSU no aceptara su primera solicitud.

En el documento oficial, el máximo órgano de gobierno universitario resolvió aceptar la renuncia a la designación como rector.

¿Por qué renunció Jhon Jairo Arboleda a la UdeA?

La salida de John Jairo Arboleda se da en medio de una crisis financiera que produjo la intervención del Ministerio de Educación Nacional en el marco de un proceso excepcional de inspección y vigilancia que asumió desde septiembre de 2025. Como parte de una medida de vigilancia especial sobre la institución de educación superior, el Gobierno Nacional designó a Héctor Iván García García, quien asumió funciones el 21 de enero como rector reemplazante.

El 9 de marzo, Arboleda también presentó su renuncia como docente de la Universidad de Antioquia, la cual fue aceptada el 16 de marzo mediante resolución rectoral, según informó la UdeA.

John Jairo Arboleda Céspedes estuvo vinculado a la institución durante 42 años, desempeñándose como estudiante, docente, investigador y directivo. A lo largo de su trayectoria ocupó cargos como decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, director de Regionalización, director de Bienestar Universitario y vicerrector general, además de haber sido designado rector en los procesos de 2018, 2021 y 2024.