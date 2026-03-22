Próximos festivos en Colombia serán en menos de 9 días: ¿Qué se celebra? Calendario oficial

¿Colombia tendrá más festivos en 2026?: Así quedó el calendario de puentes

Colombia se distingue por ser un país donde las festividades forman parte esencial de la vida cotidiana. A lo largo del año, los colombianos celebran numerosas fechas que van desde eventos religiosos hasta conmemoraciones históricas y cívicas, reflejando la diversidad cultural y la riqueza de tradiciones que caracterizan al país.

Los días festivos no solo permiten el descanso, sino que también fomentan la unión familiar, la reflexión sobre el pasado y la participación en actividades culturales y sociales que fortalecen la identidad nacional.

Para el año 2026, los festivo en Colombia se organizan siguiendo la Ley Emiliani, vigente desde 1984, la cual establece que muchos festivos pueden trasladarse al lunes más cercano cuando la fecha original cae entre semana.

Esta disposición no solo facilita la planificación de los ciudadanos, sino que también genera los conocidos puentes festivos, que incentivan el turismo interno y permiten disfrutar de fines de semana prolongados.

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Cuál es el próximo festivo en Colombia

El siguiente feriado será el Jueves Santo, 2 de abril, seguido del Viernes Santo, 3 de abril, ambos dentro de la Semana Santa, una de las celebraciones religiosas más importantes del país.

De acuerdo con el calendario de festivos, la semana Santa 2026 se celebrará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril.

Domingo de Ramos : 29 de marzo

: 29 de marzo Jueves Santo: 2 de abril

2 de abril Viernes Santo: 3 de abril

3 de abril Domingo de Resurrección: 5 de abril

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Festivo en Colombia 2026

Festivos de abril 2026 Colombia

5 de abril (domingo): Domingo de Resurrección

Domingo de Resurrección 13 de abril (lunes): Día de la Ascensión (trasladado desde el 9 de abril)

Festivos de mayo 2026 Colombia

4 de mayo (lunes): Corpus Christi (trasladado desde el 30 de abril)

Corpus Christi (trasladado desde el 30 de abril) 11 de mayo (lunes): Sagrado Corazón de Jesús (trasladado desde el 4 de mayo)

Festivos de junio y julio 2026

16 de junio (martes) : Día del Sagrado Corazón de María (no festivo nacional)

: Día del Sagrado Corazón de María (no festivo nacional) 22 de junio (lunes): Día de San Pedro y San Pablo (trasladado del 29 de junio)

Día de San Pedro y San Pablo (trasladado del 29 de junio) 20 de julio (lunes): Día de la Independencia de Colombia

Día de la Independencia de Colombia 7 de agosto (viernes): Batalla de Boyacá

Festivos de agosto, octubre y noviembre 2026

17 de agosto (lunes): La Asunción de la Virgen (trasladado del 15 de agosto)

La Asunción de la Virgen (trasladado del 15 de agosto) 12 de octubre (lunes): Día de la Raza (Diversidad Étnica y Cultural)

Día de la Raza (Diversidad Étnica y Cultural) 2 de noviembre (lunes): Día de Todos los Santos (trasladado del 1 de noviembre)

Día de Todos los Santos (trasladado del 1 de noviembre) 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena (trasladado del 11 de noviembre)

Independencia de Cartagena (trasladado del 11 de noviembre) Festivos de diciembre 2026 en Colombia

8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción

Día de la Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes): Navidad



