Petro pide a la justicia ir “a fondo” en Odebrecht y denuncia falta de investigaciones

El presidente Gustavo Petro pidió al poder judicial avanzar sin restricciones en las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht en Colombia.

A través de un mensaje, el mandatario aseguró que aún hay aspectos clave del escándalo que no han sido esclarecidos y advirtió sobre la existencia de mecanismos de corrupción que, según dijo, no han sido investigados a fondo.

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“Yo creo que todo el poder judicial de Colombia debería permitir que la investigación sobre Odebrecht llegue a fondo”, afirmó el jefe de Estado.

Petro insistió en que este proceso debe asumirse como una prioridad nacional para combatir la corrupción: “Ese debería ser un compromiso nacional para desmantelar los mecanismos de corrupción de Colombia”.

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El presidente también señaló que, según el caso, se habrían pagado millonarios sobornos a sectores políticos: “Son 50 millones de dólares pagados en sobornos a la más alta clase política del país”.

Además, cuestionó el papel del exfiscal general Néstor Humberto Martínez, al mencionar su presunta incidencia en el manejo del caso.

Finalmente, el mandatario criticó la falta de investigaciones relacionadas con financiación electoral: “Los cincuenta millones de dólares de sobornos fueron en buena parte a las elecciones. Pero allí sí no hubo investigación sobre topes, ni noticias de procesos en el New York Times”, concluyó.