“Que se sepa quiénes fueron las cabezas de esto”: MinJusticia sobre ‘Funcionario 3’ de Odebrecht

En diálogo con La W, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, explicó su carta dirigida a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, en la que les pidió a las autoridades norteamericanas entregar el nombre del funcionario colombiano “número 3” del caso Odebrecht.

Dicho funcionario, según el acuerdo de terminación anticipada del proceso en Estados Unidos contra el Grupo Aval-Corficolombiana por el escándalo de la Ruta del Sol II, tuvo un alto cargo en el estado entre 2010 y 2018. Por lo anterior, para Idárraga ese nombre -que permanece en la sombra- debe saberse para acabar con la “impunidad” del caso.

Para Andrés Idárraga resulta inaceptable que en otros países donde Odebrecht también sobornó funcionarios para quedarse con obras -como en Brasil o Perú- hubiesen sido condenados incluso presidentes, mientras en Colombia apenas se llegó a un viceministro y el presidente de Corficolombiana.

“Llevamos años hablando ya del oficial número tres. ¿No es extraño que Colombia y Estados Unidos a estas alturas todavía no sepan el nombre de un alto funcionario involucrado en el escándalo? es completamente sospechoso pero además de eso es un tema de justicia, lo más justo es que luego de este escándalo que en mi consideración permanece impune en Colombia, respecto por ejemplo a lo que sucedió en otros países donde tenemos expresidentes detenidos, hasta suicidados como en el caso de Perú, y aquí no pasa nada, no pasa absolutamente nada” afirmó.

El ministro Idárraga defendió que en su criterio sí tiene la competencia para pedir dicha información, y en caso de que las autoridades estadounidenses no quieran dársela, se la entreguen a la fiscal Luz Adriana Camargo junto con el expediente, para que ella le “informe al país” quién es el “Funcionario Número 3”. El ministro dijo que cree que la fiscal Camargo aún no sabe.

“Si no me entrega la información a mí, de manera subsidiaria por favor entréguesela a la fiscal general de Colombia. Si la entrega luego pasaré a la fiscal general de Colombia y le pediré a la señora fiscal Camargo, por favor ya que le contaron de Estados Unidos, dígale a Colombia qué le informaron”, indicó Idárraga.

De acuerdo con el ministro (e) de Justicia, la solicitud no tiene tintes políticos sino simplemente busca que se sepa toda la verdad del escándalo de Odebrecht.

Escuche la entrevista completa aquí: