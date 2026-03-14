Así le fue a Nairo Quintana en la etapa reina de la Tirreno-Adriático. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Este sábado 14 de marzo se llevó a cabo la sexta y penúltima etapa de la Tirreno Adriático 2026. El gran vecedor de la jornada fue el mexicano Isaac Del Toro (UAE), quien amarró el ‘Tridente’ de campeón con una exhibición, tras atacar en el ascenso final con el que dejó por detrás al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) y al italiano Giulio Pellizzari (BORA).

Salvo sorpresa mayúscula en la etapa final del domingo, sin dificultad, Del Toro levantará el ‘Tridente’ por vez primera en su carrera. Su brillantez durante toda la semana bien lo merece, aunque su gestión de la última etapa es lo que quedará en el recuerdo de esta edición.

Le puede interesar: Antonelli se convierte en el piloto más joven en ganar la pole: parrilla da salida en el GP de China

Porque cuando pareció no tener fuerza en el segundo ataque de Pellizzari en los metros finales, cuando no respondió de inmediato a la provocación del italiano, simplemente dejó claro que estaba esperando al momento justo para dar un doble golpe, para ganar la etapa más exigente y amarrar el título de campeón con una lanzada al alcance de unos pocos.

Se levantó en el tercer ascenso al Muro della Madonna delle Carceri para llegar a la meta en Camerino (3km con 8,8% y picos del 18%) y superó a su amigo Pellizzari para batirse en el duelo final con Jorgeson. El resultado, otro pequeño cambio de ritmo y brazos en alto en solitario en la meta para conquistar 42 segundos de ventaja en la general con su principal perseguidor, el propio Pellizzari, y uno más sobre Jorgenson, sus grandes rivales esta semana.

Lea también acá: Luis Díaz marca y salva al Bayern Múnich ante Leverkusen: vea la tabla de goleadores en Bundesliga

Así le fue a Nairo Quintana y los demás colombianos

Esta sexta jornada contó con el protagonismo del colombiano Santiago Buitrago (Bahrain), quien arribó a meta en la sexta posición, a 11 segundos del vencedor Del Toro, y logró ascender tres escalones en la clasificación general. Ahora ocupa la séptima casilla y es muy difícil que salga del top-10.

Por otro lado, aparece Nairo Quintana. El experimentado corredor del Movistar Team perdió más de tres minutos respecto al líder en esta etapa reina, pero aún así se metió el top-20 de la general. Ahora es 19°. Fianlmente, Brandon Rivera (INEOS) llegó 83° y descendió dos escalones en la general.

Clasificación general de la Tirreno Adriático