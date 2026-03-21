Video: Kevin Mier no se baja del Mundial, regresó a la titularidad de Cruz Azul después de 132 días

Kevin Mier en su regreso a las canchas con Cruz Azul / Twitter: @CruzAzul.

Buenas noticias para Néstor Lorenzo y la Selección Colombia. El portero barranqueño Kevin Mier volvió a sumar minutos con Cruz Azul, siendo titular en el empate de su equipo 1-1 ante Mazatlán.

Después de 132 días, Mier volvió a tapar, tras haberse fracturado la tibia en noviembre del año pasado. El exarquero de Nacional recibió un fuerte golpe del panameño Adalberto Carrasquilla en un juego ante Pumas disputado el 8 de noviembre.

¿Cómo le fue a Kevin Mier?

A pesar del empate, Kevin Mier tuvo una destacada actuación, realizando dos grandes intervenciones para defender su portería. Primero en un mano a mano con un rival y, en la jugada del gol contrario, tuvo una gran intervención, sin recibir apoyo de sus defensores.

Al final del partido, Cruz Azul salvó un punto en el Estadio El Encanto, con un gol del uruguayo Gabriel Fernández a los 87 minutos. Con un partido más, La Máquina Cementera es segunda de la Liga MX con 27 puntos, los mismos que el líder Chivas Guadalajara, registrando ocho triunfos, un empate y tres derrotas.

¿Le alcanzará a Kevin Mier para ir al Mundial?

A menos de tres meses para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Kevin Mier renueva sus ilusiones de cara a hacerse con un cupo para la Copa del Mundo. Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina fueron los tres porteros elegidos para los amistosos de la próxima semana ante Croacia (26) y Francia (29).

Mier disputó tres partidos con la Selección Colombia en las Eliminatorias pasadas, estando presente en el empate 0-0 ante Perú en Barranquilla, en la igualdad 1-1 ante Argentina en Buenos Aires y en el triunfo 3-6 contra Venezuela en el cierre de la clasificación.