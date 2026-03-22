Masacre en Soledad, Atlántico, deja tres muertos y un herido en el barrio Normandía

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

Una masacre se registró la noche del sábado 21 de marzo en el municipio de Soledad, Atlántico, específicamente en el barrio Normandía, donde tres personas fueron asesinadas y una más resultó gravemente herida tras un ataque armado.

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Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió cuando sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una vivienda del sector y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la terraza. En el lugar murieron Jesús Alberto Escorcia Orozco, de 24 años; Emilio Miranda Gutiérrez, de 67; y Luis Alberto Romero, de 68 años.

En el ataque también resultó herido Óscar Miguel Buelvas, de 59 años, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica debido a la gravedad de sus heridas.

Alcaldía ofrece recompensa por los responsables

Tras lo ocurrido, la Alcaldía de Soledad emitió un comunicado en el que rechazó el hecho violento y pidió a las autoridades adelantar una investigación que permita esclarecer lo sucedido.

“Requerimos de las autoridades de competencia una rápida investigación para dar con los responsables de los hechos que cobraron la vida de tres soledeños este sábado, para su respectiva judicialización”, indicó la administración municipal.

Asimismo, la Alcaldía anunció una recompensa económica a quien suministre información que permita a la Policía Nacional ubicar y capturar a los autores materiales e intelectuales de este ataque.