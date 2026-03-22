Manchester City saca la casta, derrota al Arsenal y se consagra campéon de la Carabao Cup. (Photo by John Walton/PA Images via Getty Images) / John Walton - PA Images

Manchester City se consagró campeón de la Carabao Cup (Copa de la Liga inglesa), luego de vencer al Arsenal con un categórico 2-0 en el mítico estadio de Wembley. Jornada brillante para los de Pep Guardiola, que aprovecharon la deplorable noche del arquero Kepa Arrizabalaga para sumar un nuevo título en sus vitrinas.

El técnico de Santpedor, que consigue su quinta copa de la Liga como entrenador de los ‘Citizens’, ganó la partida a Mikel Arteta, líder de la Premier con su equipo y que nunca había perdido en Wembley en sus ocho partidos anteriores como jugador y entrenador, y consigue recuperar el vuelo tras la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid y estar segundos en el torneo doméstico a nueve puntos de los ‘Gunners’.

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Tras unos primeros 45 minutos sin apenas ocasiones, el Manchester City puso una marcha más y salió decidió a llevarse el trofeo en la segunda parte consiguiendo adelantarse en el marcador en el minuto sesenta.

O’Reilly, que había sido duda por unas molestias, iba a convertise en el hombre del partido tras marcar dos tantos en apenas cinco minutos que decantó la balanza en favor de los suyos.

El primero de ellos llegó tras un grave error de Kepa Arrizabalaga, que no pudo atrapar un centro Rayan Cherki, y dejó la pelota muerta en el área pequeña para que el lateral inglés de cabeza pudiera marcar el primer tanto del encuentro.

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Cuatro minutos después, cuando los de Mikel Arteta todavía estaban digiriendo el golpe, otra nueva jugada por la banda izquierda desencadenó en un centro preciso de Matehus Nunes, que de nuevo O’Reilly envió a la red.

A partir de ese instante, los ‘Citizens’ consiguieron llevar a buen puerto la ventaja y consiguieron proclamarse campeones de la competición cinco años después.