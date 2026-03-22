Barcelona venció a Rayo Vallecano: vea su diferencia con Real Madrid en tabla de posiciones LaLiga

El Barcelona consiguió ua victoria crucial en su lucha por el título de la Liga de España. En la mañana de este domingo 22 de marzo, el cuadro blaugrana derrotó con lo justo al Rayo Vallecacano (1-0), gracias a un solitario tanto del capitán Ronald Araújo.

Un partido menos y tres puntos más. Ese es el resumen que tiene que hacer el Barça en el peor encuentro de la temporada de los de Hansi Flick en casa. Sería por la hora o por la distensión tras el 7-2 europeo, pero el cuadro culé salió con las pulsaciones bajas. De hecho, en la primera acción del partido, García ya tuvo que salvar a los suyos al imponerse en un uno-contra-uno ante Carlos Martín.

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Le costó poco al equipo de Flick entrar en materia. Se sentía cómodo con el ritmo que marcaba Pedri, con el desborde de sus dos carrileros (Lamine y Raphinha), con las apariciones imprevistas de Cancelo, pero también con la sobriedad de los dos centrales.

En cuanto se instaló en campo contrario del Rayo, todo fluyó. Un error grosero de Pathé Ciss le dio la primera oportunidad a Raphinha, que falló solo ante Batalla (min. 13). Tuvo otra más el extremo brasileño en el 23, justo antes del 1-0. Un saque de esquina botado por Cancelo fue rematado de cabeza por Araújo (1-0, min. 24), su tercer gol en LaLiga esta temporada.

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En los primeros diez minutos de la reanudación, el partido estaba anestesiado. Lamine no acertó (min. 57), pero el Barça se desperezó. Ferrán, que había entrado por Lewandowski, tuvo otra en la siguiente acción, pero poco a poco el Rayo, que puso más madera con la entrada de Unai, Álvaro y de Frutos, empezó a creer que podía sumar algún punto. Entonces volvió a aparecer de nuevo Joan García, que salvó un remate de Álvaro y otro más de Unai López en el minuto 63.

La gran ocasión para los vallecanos la tuvo ‘Pacha’ Espino que erró solo ante la meta de Joan Garcia en el 83. No fue el toque de atención que necesitaba el Barça, porque los de Íñigo Pérez se hicieron con el control ante un equipo azulgrana que era un flan, que ni presionaba ni creaba y sufría en cada ataque de los madrileños.

Ahora bien, los locales mantuvieron el cero en su arco y son más líderes que nunca con 73 puntos, 7 más que su perseguidor Real Madrid. Adicionalmente, encadenan 14 victorias consecutivas en casa.

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