Liberan a líder indígena castigado con cepo en Mutatá tras mediación institucional

Mutatá, Antioquia

La mediación de las autoridades y los acuerdos planteados lograron controlar la tensión ente las comunidades indígenas del Urabá antioqueño por exigencias en condiciones educativas, sociales y de infraestructura.

El padre de familia y líder indígena que había sido sometido a un castigo conocido como cepo en el municipio de Mutatá, como represalia por abrir un salón de clases para que los niños pudieran ingresar ante el impedimiento de las comunidades, ya recuperó su libertad tras la intervención de distintos organismos.

La liberación se dio luego de una reunión en la que participaron la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia, la Personería de Mutatá y representantes del municipio. En este espacio, se logró mediar con las comunidades para garantizar el respeto a los derechos del líder indígena.

De acuerdo con las autoridades, funcionarios de la Personería de Mutatá se desplazaron hasta el resguardo para verificar tanto su liberación como su estado de salud, teniendo en cuenta que el hombre permaneció amarrado de los pies durante varios días.

Afectaciones a la educación por la minga indígena

El hecho ocurrió el pasado 19 de marzo, cuando el indígena abrió la escuela del Centro Educativo Indígena Jaikerazabi, sede Chontadural Cañero, lo que habría desafiado a las autoridades indígenas del territorio.

Durante varios días, decenas de niños de comunidades indígenas no pudieron asistir a clases debido a restricciones establecidas por líderes comunitarios. Sin embargo, tras los diálogos sostenidos en Medellín, luego de varios días de protesta en los alrededores del centro administrativo de La Alpujarra, que derivaron en el levantamiento de la minga indígena, comenzaron a regresar a su población.

Las autoridades locales indicaron que se espera que las clases se reanuden con normalidad a partir del martes 24 de marzo, mientras continúan los seguimientos institucionales para evitar nuevas afectaciones al derecho a la educación de los menores.