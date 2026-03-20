Gobernador de Antioquia rechazó castigo del cepo al que fue sometido un líder indígena en Mutatá

Mutatá- Antioquia

El jueves se reportó un castigo contra un líder indígena en el municipio de Mutatá en el resguardo indígena Chontadural Cañero, esto debido a que abrió la sede educativa del lugar que permanece cerrada por las autoridades indígenas locales por una disputa interna. El adulto fue amarrado al cepo.

Recordemos que esta situación impide que 55 menores puedan acceder a la educación . Ante este hecho, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó este hecho y recordó que los derechos de los niños tienen que primar y pidió que se investigue.

“Eso no puede pasar, y aquí los órganos de control, las autoridades, la jurisdicción que revisa que todo esté en regla con las comunidades tiene que proceder, los derechos de los niños, salvaguardarlos, es lo que se impone”, recalcó el mandatario.