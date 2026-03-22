Investigación disciplinaria a un alcalde del Quindío por presunta indebida participación en política

Armenia

Se trata del actual alcalde del municipio de Quimbaya Juan Manuel Rodríguez Brito a quien la Procuraduría General de la Nación le abrió investigación por su presunta indebida participación en política durante el encendido navideño de 2025, evento al que habría asistido junto al representante a la Cámara y aspirante a repetir curul, John Edgar Pérez Rojas.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia señaló que, durante el evento, el mandatario, al parecer, concedió el uso de la palabra al entonces candidato y se realizaron varias arengas de carácter político, algunas de las cuales quedaron registradas en fotografías, videos y publicaciones en redes sociales.

El ente de control indicó que el acto, llevado a cabo el 30 de noviembre de 2025, tenía carácter institucional, se desarrolló en un espacio público dispuesto por la Alcaldía, fue financiado con recursos del presupuesto municipal y difundido a través de canales oficiales.

Por estos hechos, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido las conductas objeto de la presente actuación disciplinaria.