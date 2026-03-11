El Quindío una vez más sin representación en el Senado ¿Qué dicen los analistas políticos?

Armenia

En Caracol Radio Armenia seguimos analizando los resultados de las elecciones legislativas en el Quindío, donde nuevamente no habrá representación en el Senado de la República y se repite como único departamento del eje cafetero sin presencia directa en la cámara alta del congreso de la república.

Según los datos de la registraduría los partidos más votados en el Senado en el Quindío fueron el Pacto Histórico con 45.487 votos en lista cerrada, el Centro Democrático con 44.244 también lista cerrada y aunque había un quindiano, Carlos Andrés Toro estaba de 31 en la lista y no alcanzo a llegar, el partido liberal fue el tercer más votado en senado con 27.705 votos, pero no había quindianos en la lista.

En total se inscribieron seis candidatos oriundos del Quindío al senado, pero ninguno alcanzó los votos necesarios para llegar a la cámara alta, ellos fueron Juan Javier Baena, José Manuel Ríos, Carlos Arturo López, Néstor Daniel García, y Luis Albeiro Torres.

La última representación en el senado de un candidato oriundo del Quindío fue Aydeé Lizarazo del MIRA en el periodo 2018 -2022.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Jorge Alberto Serna Jaramillo, analista y columnista político y electoral sobre los resultados del Domingo.

¿Porque no hay representación en el Senado?

Yo creo que el tema complejo de tanta polarización, si uno ve, tenemos en solo cámara 10 listas inscritas, si no se logra en un momento disminuir esa lista de inscritos y de una vez hacer un consenso para lograr un senador, seguiremos así por muchos años.

Además, cuando son hay listas cerradas donde, por ejemplo, está el doctor Toro, pero estaba en un puesto 30, que estaba muy lejos en su momento dado no iba a llegar.

Y los demás son listas abiertas donde se pegan de cualquier partido, en cualquier momento con unas votaciones muy bajas, pues para ser para el senador se necesitan 70 u 80.000 votos, que el Quindío los tiene y los puede tener en una lista fuerte, pero hasta que no se logre un consenso y se haga un ejercicio aquí para los próximos 4 años, que independientemente de los partidos, lo que necesitamos es tener una o dos personas que recojan esa solidaridad, ese civismo, ese representación del Quindío que puedan tener una alta votación para el Senado, pues seguiremos en ese mismo ejercicio por muchos años.

Resultados de Senado en el Quindío

Por ejemplo, en el Quindío para el pacto histórico tuvo 45 000 votos en Senado y el centro democrático casi 45 000. También y puede que sean insuficientes, entonces toca buscar un tipo de alianzas y votar más por la persona que por el partido. Y si no construimos, o sea, quien diga tiene que mirar para las próximas elecciones más unos candidatos cívicos, empezando por alcaldías y por gobernaciones.

Yo creo que el tema de los partidos y de pensar en temas de distintos a lo que a lo que hemos venido manejando es el futuro que tiene que tener el Quindío, o sea, si uno mira en muchas ciudades y en muchos municipios se hablan de candidatos cívicos, el Quindío no los ha tenido.

Y es necesario generar esa conciencia y todas nos quedan 10 años para empezar. Si no hacemos un ejercicio cívico para tener unos candidatos distintos con otra mentalidad, con otro proceso para poder reconstruir y hacer una planeación diferente al departamento y de las ciudades especialmente Armenia, pues seguimos perdiendo el año, porque vamos a llegar otra vez a las elecciones polarizadas dentro de los años y yo creo que eso hay que cambiarlo.

Si el Quindío no cambia, pues seguiremos igual, seguiremos bajando y seguiremos siendo un departamento que cada vez va más en descenso y que cada vez tendrá menos representación a nivel nacional y los indicadores que la idea es como ir construyendo este año antes de las campañas demostrará que es necesario pensar distinto. Si no cambiamos la mentalidad, no vamos a salir adelante

Con respecto a los resultados de Cámara, ¿le sorprendió o era lo que esperaba?

Jorge Alberto Serna Jaramillo, analista y columnista político y electoral: Me sorprendió un poco, porque, por ejemplo, me pareció que eran unas campañas muy raras y muy disímiles y con mucha inversión, que eso es pues eso debería también cambiar.

Por ejemplo, me sorprendió la caída del Partido Liberal es compleja, pues eso es un tema pues mucha gente dice que lo voy a venir, pero fue una campaña organizada con inversión y el Partido Liberal ha estado siempre vigente en todas las elecciones en el Quindío y eso me pareció un poco bajo.

Otro tema que es recurrente es que las últimas semanas se vuelcan, se hacen unos trabajos sucios sobre las diferentes campañas y yo pensé que eso iba a afectar un poco los resultados, pero no lo afectaron.

El Centro Democrático, pues digamos la presencia del expresidente Uribe en los últimos días y varias veces en la región, pues ayudó un poco y la consulta con Paloma ayudó mucho a que el Centro Democrático tuviera una alta votación.

Cambio Radical pues se ha mantenido dentro de su ejercicio y el pacto histórico en el Quindío subió, en las en las elecciones pasadas se quedó por el umbral, pero de esta manera se ve que el gobierno ha hecho un trabajo intenso en sus bases, organizándolas y trabajándolas y a pesar de que uno mira los indicadores del Quindío en este gobierno son los peores de la historia, pero el trabajo sobre las bases está claro y ahí se ven los resultados.

¿Cómo analiza usted el tema de las consultas?

Tema de las consultas es una consulta coja, porque solo hubo una consulta fuerte que fue la del Centro Democrático con ocho candidatos. Juan Daniel Oviedo fue la excepción porque mostró unos resultados mayores.

Pero es un ejercicio y tiene que también replantear el país, porque duramos 8, 4, 6, 7 meses hablando de las consultas de las consultas de los mismos candidatos y uno mira los resultados de las votaciones, pues son muy bajos.

Entonces no tiene sentido hacer los esfuerzos tan grandes, tuvieron todos los medios de comunicación, todos los foros, todo ese ejercicio para llegar a ese tipo de votaciones, son unas consultas que están alejadas del país.

Si usted mira la lo que yo siempre he dicho, yo el país lo parto en cuatro, las grandes ciudades, las intermedias y las otras. las consultas se mueven arriba y no están llegando donde digamos a la opinión.

Esas consultas no están llegando al resto de la gente, no solo a las capitales sino al resto. Eso los resultados son muy claros. Entonces, eso tiene que cambiar un poco y la polarización de partidos también hay que cambiar. Si no tenemos partidos fuertes, no tenemos una democracia fuerte.