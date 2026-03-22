Muere joven en accidente de tránsito al interior de la Universidad del Valle

la Universidad del Valle lamentó lo ocurrido y aclaró que el joven no era estudiante activo ni egresado de la institución. / Foto Univalle

Cali

Las autoridades de Cali investigan las causas de un accidente de tránsito ocurrido al interior de la Universidad del Valle, sede Meléndez, en el que murió un joven.

Según el informe oficial de la Secretaría de Movilidad, la víctima fue identificada como Juan David Valledales, de 26 años, quien se movilizaba en una motocicleta.

“Es una persona que estaba haciendo una especie de patrullaje o recorrido dentro de la universidad y por motivos que son parte de la investigación, pierde el control de la motocicleta, se presenta un volcamiento y cae muy cerca de un canal de aguas lluvias”, detalló Luis Fernando Escobar, subsecretario de Movilidad Cali.

Por su parte, la Universidad del Valle lamentó lo ocurrido y aclaró que el joven no era estudiante activo ni egresado de la institución, sin embargo, había cursado estudios en el pasado y se retiró en el año 2020.