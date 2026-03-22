A la cárcel hombre señalado de asesinar a su pareja y quemar su cuerpo en Palmira

Palmira

Diego Fernando Hurtado Murillo, de 34 años fue enviado a la cárcel señalado de asesinar a su pareja sentimental e intentar desaparecer el cuerpo prendiéndole fuego dentro de una vivienda en Palmira, Valle del Cauca.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en una casa del barrio Coronado, donde la Policía llegó luego de una alerta y encontró al hombre alimentando un incendio con prendas de vestir. Tras controlar las llamas, fue hallado el cuerpo de la mujer.

De acuerdo con la indagación, la víctima habría sido asesinada entre el 9 y el 11 de marzo, dentro del mismo inmueble.

“Prendió una vela debajo de la cama, inició la conflagración y empezó a alimentar ese fuego con más prendas de vestir, siendo sorprendido en ese momento por la Policía en flagrancia”, detalló el fiscal del caso durante la audiencia.

Hurtado Murillo fue imputado por la Fiscalía por los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento, destrucción o alteración de elemento material probatorio e incendio, cargos que no aceptó. No obstante, deberá permanecer privado de su libertad mientras avanza la investigación en su contra.