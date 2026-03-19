Polémica en WTA 1000 de Miami por desplante de Katerina Siniakova a Camila Osorio: vea lo ocurrido. . (Photo by Mauricio Paiz/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

María Camila Osorio se clasificó a la segunda ronda del WTA 1.000 de Miami (Estados Unidos), luego de vencer en poco más de una hora a la checa Katerina Siniakova. Si bien fue una victoria tranquila para la colombiana, el duelo terminó con polémica.

Y es que Osorio, número 58 del mundo, se deshizo de su contrincante (n.42) con parciales 6-1 y 6-4 en 1 hora y 19 minutos del partido. A lo largo del encuentro, la tenista nacional se mostró agresiva y resiliente. Convirtió 3 de las 4 bolas de ‘break’ que tuvo y defendió 8 de las 9 que enfrentó.

Ahora bien, no todo fue tranquilidad para la cucuteña. En la última bola de partido, Siniakova resbaló contra el costado derecho y quedó tendida en el suelo, mientras que Osorio tan solo tuvo que sellar el match point. Claro está que la colombiana de inmediato fue a verla para saber cómo estaba, pero la checa se levantó, chocó su mano y se fue.

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Sin entender nada, Camila fue hasta el banquillo de Siniakova para preguntarle si había pasado algo, pero la europea no la determinó y se fue del campo. Así fue:

Más allá de lo ocurrido, Camila Osorio se medirá en la segunda ronda del certamen norteamericano con la también checa Karolina Muchova (n.13).

Es preciso recordar que la colombiana llega a Miami tras haber disputado la tercera ronda en Indian Wells, donde cayó eliminada a manos de la japonesa Naomi Osaka (n.15) en tres sets.

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