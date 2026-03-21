Sarampión en Santander: academia y sector salud refuerzan acciones de prevención

Bucaramanga

El sarampión, una enfermedad altamente contagiosa pero prevenible mediante la vacunación, vuelve a generar preocupación en Colombia y particularmente en Santander, donde ya se han confirmado tres casos en Bucaramanga, Floridablanca y Barichara.

Lo que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en el departamento.

La enfermedad, se transmite por gotículas respiratorias y puede generar hasta 18 contagios a partir de un solo caso en población no inmunizada, según expertos en epidemiología, como la especialista Laura Viviana Quintero Ardila.

Ante este panorama la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, junto con la Foscal y otras instituciones de salud, trabajan en el fortalecimiento de la preparación del territorio frente a eventos de interés en salud pública.

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Así lo destacó Juan José Rey Serrano, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAB, quien señaló que "estas alianzas ya han sido fundamentales en la atención de otras amenazas sanitarias como la fiebre amarilla“.

Es así como la academia y las autoridades de salud adelantan acciones para fortalecer la preparación y respuesta ante posibles brotes. Advierten que cerca del 90% de las personas susceptibles que tienen contacto con el virus pueden enfermarse, por lo que reiteran la necesidad de mantener coberturas de vacunación superiores al 95%, especialmente en menores de cinco años.

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Los casos detectados en el departamento están asociados a contagios importados, lo que ha llevado a reforzar medidas como el seguimiento de contactos, la confirmación por laboratorio y los cercos epidemiológicos para evitar la propagación.

Especialistas insisten en que la vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención. También recomiendan a adultos revisar su esquema, especialmente si planean viajar o asistir a eventos masivos.

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El médico infectólogo y docente de la UNAB, Edgar Augusto Bernal García, reiteró que la vacunación continúa siendo la herramienta más efectiva para prevenir el sarampión y sus complicaciones. “La vacuna ha demostrado ser altamente efectiva y ha salvado millones de vidas en el mundo”, afirmó.

Las autoridades mantienen el llamado a la prevención para evitar nuevos brotes en el territorio.