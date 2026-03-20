Gerencia del Hospital del Magdalena Medio se defiende de críticas de gobernación de Santander

Bucaramanga

La gerencia del Hospital Regional del Magdalena Medio le salió al paso a las declaraciones del gobernador de Santander, Juvenal Diaz y de los voceros del Hospital Psiquiátrico San Camilo en las que se puso en entredicho la poca gestión para atender en Barrancabermeja a pacientes con problemas mentales.

El centro médico con sede en el puerto petrolero expresó que “ha venido asumiendo responsabilidades que por condiciones administrativas debieran ser cubiertas por el hospital San Camilo”.

En el comunicado se habla de que el Hospital Regional del Magdalena Medio ha identificado casos de pacientes con intentos de suicidio que deben esperar hasta 5 días para recibir una respuesta por parte de San Camilo. “Esto representa un riesgo significativo en la atención oportuna de estos casos prioritarios”, aseguran.

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Los directivos del Hospital Regional dicen que “el centro médico ha asumido la atención de emergencia y urgencias de pacientes psiquiátricos interconsultados garantizando la estabilización y manejo inicial”.

Aclara, sin embargo, que “sus profesionales especializados en salud mental trabajan en horarios de oficina los limita la cobertura en algunos momentos críticos”.

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Dicen que San Camilo les debe $371 millones sin incluir los valores de los servicios prestados durante el primer trimestre de este año.

Con relación a las declaraciones del gobernador y de la gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo, Natalia Ojeda aseguran que generan angustia y pánico en la ciudadanía “por lo que desde nuestra institución trabajamos de manera responsable para posibilitar una mayor y mejor atención a los pacientes de salud mental”.

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